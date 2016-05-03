"Слово прокурору": о Дальневосточном гектаре»

Т Е М А: «Реализация права на предоставление земельного участка в рамках исполнения Федерального закона «О Дальневосточном гектаре».

Беседовала Виктория Фоменко.



Вопрос. Кто и где в Приморском крае вправе претендовать на предоставление Дальневосточного гектара?

Ответ: С 01.02.2017 в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ (так называемый Закон о Дальневосточном гектаре) любой гражданин Российской Федерации вправе получить Дальневосточный гектар на территории Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Магаданской области, Сахалинской области, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа.

Что касается Приморья, поручить земельные участки можно не на всей территории края.

Так, не предоставляется Дальневосточный гектар в границах

г. Артема, г. Арсеньева, г. Уссурийска, г. Находка и на расстоянии 10 км от них, г. Владивостока и на расстоянии 20 км от него, г. Большой Камень,

г. Дальнегорска, г.Дальнереченска, г. Лесозаводска, г. Партизанска, г. Спасска-Дальнего, ЗАТО г. Фокино, п. Смоляниново, с. Вольно-Надеждинское.

Вопрос: Как подать заявление о предоставлении Дальневосточного гектара и что нужно предоставить с данным заявлением?

Ответ: Заявления о предоставлении Дальневосточного гектара подаются в администрацию муниципального района, городского округа, городского поселения по месту нахождения земельного участка. В отношении земельных участков, расположенных на территории Шкотовского и Надеждинского муниципальных районов, заявления направляются в департамент земельных и имущественных отношений Приморского края.

Заявления подаются через федеральную информационную систему «На Дальний восток» либо почтой, лично, а также через МФЦ.

К заявлению прилагаются: копия документа, удостоверяющего личность заявителя; схема размещения земельного участка на публичной кадастровой карте (в форме электронного документа с использованием информационной системы «На дальний восток» либо на кадастровом плане территории в форме документа на бумажном носителе) в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать; документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование обращается представитель заявителя.

Для оперативного рассмотрения заявлений я рекомендую обращаться через информационную систему «На Дальний восток», в которой можно выбрать и отобразить на публичной кадастровой карте испрашиваемый земельный участок.

При этом обращаю внимание, что с коллективным заявлением о предоставлении земельного участка могут обратиться не более 10 граждан.

Вопрос: В какой срок подлежит рассмотрение заявление о предоставлении Дальневосточного гектара?

Ответ: От 3 до 33 рабочих дня (7 рабочих дней - на приятие решения о возврате заявления; 3 рабочих дня - для перенаправления заявления в орган, уполномоченный на предоставление земельного участка; 20 рабочих дней - на утверждение схемы (если участок необходимо образовать), на подготовку договора безвозмездного пользования (если участок сформирован), а также для принятия решения об отказе в предоставлении земельного участка; 10 рабочих дней на осуществление кадастрового учета земельного участка; 3 рабочих дня - на подготовку проекта договора безвозмездного пользования земельным участком и направления его для подписания заявителю)

Вопрос: Возможно ли получить Дальневосточный гектар в границах охотничьих угодий?

Ответ: Да, возможно. С 01.10.2017 граждане вправе получить Дальневосточный гектар в границах охотугодий, за исключением тех, которые указаны в постановлении Администрации Приморского края 28.09.2017 № 389-па

«Об определении территории охотничьих угодий в Приморском крае, в границах которых в целях сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания гражданам не могут быть предоставлены земельные участки в безвозмездное пользование и установлении максимального размера площади таких территорий».

Вопрос: Для каких целей граждане вправе использовать Дальневосточный гектар?

Ответ: Граждане вправе использовать предоставленный им Дальневосточный гектар в соответствии с любым видом разрешенного использования, предусмотренным градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны, в которой расположен земельный участок. Граждане самостоятельно выбирают соответствующий вид разрешенного использования и направляют соответствующее уведомление в орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком. Подписанное гражданином и уполномоченным органом уведомление имеет силу дополнительного соглашения к договору безвозмездного пользования земельным участком, не подлежит государственной регистрации и является основанием для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости о разрешенном использовании земельного участка.

Вопрос: А если для территории, в которой расположен земельный участок, не утвержден или не действует градостроительный регламент, как быть в таких случаях?

Ответ: В этом случае гражданин вправе использовать такой земельный участок (за исключением земель лесного фонда) в соответствии с любым видом разрешенного использования земельных участков с учетом существующих ограничений прав на землю и возможности сочетания указанных видов разрешенного использования земельного участка с деятельностью, осуществляемой на смежных земельных участках.

Вопрос: Возможно ли уступить право безвозмездного пользования Дальневосточным гектаром третьим лицам, сдать земельный участок в аренду.

Ответ: Нет, не возможно Действующие законодательство запрещает совершение подобных сделок.

Вопрос: Предусмотрены ли какие- либо меры государственной поддержки граждан, которым предоставлен Дальневосточный гектар ?

Ответ: Да, предусмотрены. В случае, если с двадцатью или более гражданами заключены договоры безвозмездного пользования земельными участками, которые являются смежными и (или) компактно расположенными и находятся в границах населенного пункта или на расстоянии не более двадцати километров от населенного пункта, органы государственной власти, органы местного самоуправления оказывают гражданам содействие в обустройстве территории, в границах которой расположены такие земельные участки, посредством строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.

Вопрос: Возможно ли в настоящее время отказать гражданину в предоставлении испрашиваемого им земельного участка, не предложив иные земельные участки?

Ответ: Нет, не возможно. Если заявление соответствует форме и к нему приложены необходимые документы, в настоящее время орган, уполномоченный на предоставление земельных участков, обязан направить заявителю возможные варианты схемы размещения земельного участка (в том числе с возможным уменьшением площади земельного участка), исключающие обстоятельства, влекущие невозможность его предоставления, а также перечень земельных участков, которые могут быть предоставлены в безвозмездное пользование.

Вопрос: Существует ли какая - либо проблематика с предоставлением Дальневосточного гектара?

Ответ: Да, к сожалению, определенная проблематика с предоставлением Дальневосточного гектара существует. До настоящего времени на территории края не всеми правообладателями осуществлен государственный кадастровый учет границ принадлежащих им земельных участков, предоставленных до начала действия закона о Дальневосточном гектаре.

Как следствие, нередко между гражданами возникают конфликтные ситуации в вопросе использования земельных участков, по причине наложения земельных участков на местности.

Также до настоящего времени не всеми органами местного самоуправления осуществлен государственный кадастровый учет границ населенных пунктов. С целью исправления данной ситуации органами прокуратуры края в суд направлены административные исковые заявления о возложении на органы местного самоуправления соответствующей обязанности.

Кроме того, в настоящее время для предоставления Дальневосточного гектара закрыто 83% территории края (так называемые «серые зоны» - места общего пользования, земли военных, защитные леса, особо охраняемые природные территории).

Вопрос: Куда можно обжаловать незаконные действия лиц, рассматривающих заявления о предоставлении Дальневосточного гектара?

Ответ: Действия (бездействия) органов местного самоуправления обжалуются в органы прокуратуры по месту расположения земельного участка, действия (бездействия) департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обжалуются курирующему вице губернатору Приморского края Немкову А.Н., Губернатору Приморского края. При несогласии с ответами Немкова А.Н. и Губернатора Приморского края действия и решения обжалуются в прокуратуру края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]