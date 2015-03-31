Когда Антону первый раз в жизни подарили торт с его именем, он прослезился

Интервью с руководителем и основателем благотворительного детского фонда «Тепло ваших рук» Ириной Наркевич и директором Центра содействия семейному устройству детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей (бывший детский дом №4 ) Василием Жанковым. Беседовал Сергей Нелюбин. (Запись прямого эфира от 4 декабря 2017 года)

- Ирина к вам первый вопрос. Расскажите о вашем фонде. Почему и откуда возникла идея заняться такой деятельностью как помощь детям без родителей?

- А она не возникла, цели не было такой изначально, создавать Фонд. Три с половиной года назад в апреле 14-го возникла идея гулять с детьми, в жизни которых нет мамы и папы. Просто гулять. Так появилась группа добровольцев и никаких мыслей и планов про фонд не было. Потом мы гуляли с малышами-отказничками, которые живут в социальном отделении краевой детской больницы №2. Потом родилась идея дарить им яблоки каждую неделю, потому что мы ходим, смотрим в глаза нашим детям, им хочется чего-нибудь вкусненького, например яблочко. Так рождается программа «Яблоки детям».Потом главный врач больницы обращается к нам с просьбой помочь с сиделками, и так начинается программа «Сиделка ребенку из детского дома». Началась она очень интересно: десять добровольцев сдали все анализы, которые сдает каждая мать, когда идет на госпитализацию с ребенком. Мы составили график и сменяя друг друга каждые 12 часов наши добровольцы сидели с девочкой, у которой были спонтанные переломы так как хрупкие косточки и диагноз ВИЧ. Это я все подвожу к тому, как возникла идея зарегистрировать Фонд.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]