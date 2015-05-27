Борис Кубай сделал крайне пессимистический прогноз
Уровень воды на некоторых участках рек южного Приморья из-за нехватки снега может понизиться до минимума. Приморский край может оказаться подверженным небывалой за историю погодных наблюдений природной аномалии.
С главным метеорологом края беседует Кристина Радченко.
Истощение русловых запасов будет продолжаться до марта, а "на отдельных участках водность может достигнуть минимальных исторических значений". Ситуация может улучшиться только после дождей в апреле-мае. Отметим, ранее власти края сообщили, что проведут обследование водозаборов в городах и районах в связи с участившимися случаями обмеления скважин и перебоями с водоснабжением в крае. Такие случаи произошли в Лесозаводске, Пожарском и Хасанском районах. Для решения проблемы планируется расчистка рек и водоемов.
Кристина Радченко - Действительно ли уровень воды может понизится до исторического минимума?
Борис Кубай - Да, такая вероятность есть
Кристина Радченко — Чем это обусловлено?
Борис Кубай - Уже со второй половины августа в Приморье намечался спад воды в реках. Интенсивных дождей не было и водность уменьшалась. Поэтому, в зиму реки вошли с пониженной водностью. Сейчас на юге края снега мало. А вот в северных центральных районах снегозапаса выше нормы в полтора раза.
Кристина Радченко - К чему готовиться приморцам?
Борис Кубай - Есть вероятность, что на юге края ситуация может усугубиться. Будем молиться, чтобы в апреле-мае пошли дожди, которые смогут пополнить запасы воды.
Кристина Радченко - Приморье подвержено как маловодью, так и половодью?
Борис Кубай - Да. Яркий пример тайфун «Лайонрок». Не хочу пугать, что именно так и будет, но...
(продолжение в аудиоверсии)
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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