Борис Кубай сделал крайне пессимистический прогноз

Уровень воды на некоторых участках рек южного Приморья из-за нехватки снега может понизиться до минимума. Приморский край может оказаться подверженным небывалой за историю погодных наблюдений природной аномалии.

С главным метеорологом края беседует Кристина Радченко.

Истощение русловых запасов будет продолжаться до марта, а "на отдельных участках водность может достигнуть минимальных исторических значений". Ситуация может улучшиться только после дождей в апреле-мае. Отметим, ранее власти края сообщили, что проведут обследование водозаборов в городах и районах в связи с участившимися случаями обмеления скважин и перебоями с водоснабжением в крае. Такие случаи произошли в Лесозаводске, Пожарском и Хасанском районах. Для решения проблемы планируется расчистка рек и водоемов.

Кристина Радченко - Действительно ли уровень воды может понизится до исторического минимума?

Борис Кубай - Да, такая вероятность есть

Кристина Радченко — Чем это обусловлено?

Борис Кубай - Уже со второй половины августа в Приморье намечался спад воды в реках. Интенсивных дождей не было и водность уменьшалась. Поэтому, в зиму реки вошли с пониженной водностью. Сейчас на юге края снега мало. А вот в северных центральных районах снегозапаса выше нормы в полтора раза.

Кристина Радченко - К чему готовиться приморцам?

Борис Кубай - Есть вероятность, что на юге края ситуация может усугубиться. Будем молиться, чтобы в апреле-мае пошли дожди, которые смогут пополнить запасы воды.

Кристина Радченко - Приморье подвержено как маловодью, так и половодью?

Борис Кубай - Да. Яркий пример тайфун «Лайонрок». Не хочу пугать, что именно так и будет, но...

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]