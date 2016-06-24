Программа "Соседи по планете": росомаха
Некоторых представительниц прекрасного пола называют иногда росомахами. Почему? Это вы поймете, послушав очередной выпуск программы «Соседи по планете». Василий Солкин рассказывает, что это за зверь и где обитает в Приморье, о его невероятной смелости и безграничной наглости, а также о том, почему можно распрощаться с зимовьем, которым заинтересовалась росомаха.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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