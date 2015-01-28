«Штирлиц - новый тренд для Владивостока» - Шугуров и Корнилов об открытии арт-объекта
В центре Владивостока появился металлический Штирлиц. Арт-объект, посвященный образу разведчика из романов советского писателя Юлиана Семенова установлен на углу улиц Светланская и Тигровая. Известно, что эскиз для памятника разработал владивостокский скульптор Всеволод Древло. А воплотить его замысел в жизнь удалось Павлу Шугурову. Уличный художник совместно с одним из идейных вдохновителей проекта — историком, журналистом, действительным членом русского географического общества — Сергеем Корниловым, побывал в гостях на «Радио России Приморье» и рассказал об истории создания владивостокского Штирлица, а также о том, каких арт-объектов не хватает приморской столице и за счет чего достигается туристическая привлекательность.
Ведущая: Кристина Радченко
Гости: Павел Шугуров, Сергей Корнилов
К.Р. - Кто стоит за созданием этого арт-объекта?
Сергей Корнилов — Идея родилась около 20 лет назад. Я долгое время занимался сбором исторического материала на тему «Владивосток в кино». Также упоминал, как появился образ Штирлица у Юлиана Семенова и почему он попал именно во Владивосток. Само собой появилась идея увековечить Штирлица в приморской столице.
К.Р. - Павел, расскажите как работали на дизайном арт-объекта?
Павел Шугуров — В 2009 году я вернулся после учебы в Санкт-Петербурге, где занимался крупноформатными городскими проектами. В то время во Владивостоке был запрос на городскую скульптуру, и я продвигал именно такие идеи, мы даже собирали свою копилку предложений. Так, молодой владивостокский скульптор Всеволод Древло предложил эскиз Штирлица. Место было связано с Версалем, и мы одновременно решили архитектурную проблему — замурованный вход рядом стоящего здания. Идея у Севы была очень интересная — показать две стороны Штирлица, темную и светлую, будто он выглядывает из тени.
К.Р. - Что значит для города открытие такого арт-объекта?
Павел Шугуров — Я думаю, что Штирлиц одна из тех затей, которая может задать новый тренд для нашего города. Это появление новых творческих и авторских объектов, которые репрезентируют творческий потенциал.
К.Р. - На ваш взгляд какого еще исторического персонажа не хватает городу?
Сергей Корнилов — Владивосток город с уникальной историей. Здесь происходила масса интереснейших событий. Поэтому и памятников можно поставить достаточно много: Арсеньеву, Дерсу Узала, Фадееву...список можно продолжать.
Павел Шугуров — Владивосток — город мечты. Гостей поражает море, рельеф и наш творческий дух. Я надеюсь, что все находки историков будут выражены в пластическом искусстве.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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