Надо вырабатывать в себе доброту, как собака — витамин С

Во Владивостоке продолжается выставка приморского журналиста и художника Василия Красюка. В экспозицию вошли более 50 живописных и графических произведений, созданных автором за последние 5 лет. Увидеть как же свет выглядит на холсте жители и гости приморской столицы смогут до 2 февраля. А вот как начинался роман с кисточками, Василий Красюк рассказал в нашей программе «Диалоги о культуре».

К.Р — Что заставило взять кисть?

В.К. — Это произошло внезапно, в 45 лет, когда-то я был молодым. Мой журналистский опыт просто выплеснулся на холст.

К.Р. — Привносите что-то из журналистской сферы в художественную?

В.К. — Безусловно, они связаны. Гораздо проще объяснить что-то юным журналистам, когда имеешь образное мышление. Также начинаю замечать, что и журналистские тексты даются гораздо проще.

К.Р. — Где ваше место силы, откуда берете энергию?

В.К. — Таких мест несколько. Раньше это был Тин-Кан, сейчас это мыс Вятлина. Там своя драматургия, это очень интересно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]