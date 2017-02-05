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«Проснулся. Понял, что живой. Надо снимать рассвет» (фото, аудио)

«Проснулся. Понял, что живой. Надо снимать рассвет» (фото, аудио)

В студии «Радио России Приморье» — команда «PrimDiscovery» журналист Дарья Червова и фотограф Александр Хитров. Ребята рассказывают о своих путешествиях по краю. Один из проектов – «Приморская высота», в рамках которого за год были покорены 20 вершин. В интервью речь идет о тайге и о том, как в ней выжить; о встречах с дикими животными и о секретах фотосъемки. Вы также узнаете, почему даже после самых сложных походов, в памяти «остаются только ягодки».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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