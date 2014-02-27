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Вчера, 19:20
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«Порой мы находим предметы, которые не можем объяснить». Археолог Станислав Прокопец

«Порой мы находим предметы, которые не можем объяснить». Археолог Станислав Прокопец

Научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, кандидат исторических наук Станислав Прокопец рассказал нашему коллеге Василию Соколову об археологии Дальнего Востока, об исследованиях, раскопках, а также об интересных находках. Без внимания не остались темы реконструкторского движения, а также проблема «черных археологов».

В.С. Расскажите в общих чертах об археологии на Дальнем Востоке.

С.П. На Дальнем Востоке есть несколько периодов. Дореволюционный, когда люди, которые сюда переселялись, занимались поиском исторических ценностей, находили и описывали исторические городища древних людей. Они были поражены количеством древних городов, которые здесь остались. Такие люди, как Буссе, Федоров, Арсеньев заложили основу, на которой, как на фундаменте, уже строилась дальнейшая работа всех археологов на Дальнем Востоке. То есть первый реестр памятников древности на территории Дальнего Востока и Приморского края был составлен еще до революции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Неватник / Вчера, 12:24
    № 1  
     

    Объяснит современные ученые просто не в состоянии, так как у них в головах стереотипы. «Археологический музей» Семёна Никитича Горпенко из Сергеевки чего стоит. Экспонаты Горпенко явно говорят о том, что здесь были мощные цивилизации. Подводный археолог Генрих Костин это не только подтверждает, но и пишет книги на эту тему.

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