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Вчера, 19:21
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Народный контроль не пустили проверить мусоросжигательные печи завода - аудиокомментарий

Народный контроль не пустили проверить мусоросжигательные печи завода - аудиокомментарий

Общественные деятели пришли с инспекцией на Спецзавод №1 в конце прошлой недели. Целью визита стало желание самостоятельно убедиться в том, что предприятие действительно очищает свои выбросы. Подробности нашей радиостанции рассказал член Общественной палаты Приморья, активист Сергей Мильвит.

Напомним, ранее на декабрьской пресс-конференции Президента России Владимира Путина, Сергей Мильвит озвучил вопрос загрязнения воздуха Владивостока выбросами мусоросжигательного завода. Сразу после этого на предприятии прошли проверки природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и общественников.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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