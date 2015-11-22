Мошенничество online: как не стать жертвой

Интервью с главным инженером отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации ДВ ГУ Банка России Татьяной Никитиной



Беседовал Сергей Нелюбин

С.Н. - Новогодние праздники прошли, но впереди другие, отмечаемые населением нашей страны. Как показывает практика, праздники – это период повышенной активности мошенников: в предпраздничной суете люди склонны к невнимательности и опрометчивым поступкам, в итоге это может привести и к финансовым потерям. Стать жертвой преступников может каждый. Сегодня у нас в студии главный инженер отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации Дальневосточного главного управления Банка России Татьяна Никитина, и мы будем говорить о мошенничестве.

Татьяна Ильинична, понятно, что основной целевой аудиторией для мошенников является социально незащищенный слой населения – пенсионеры, однако и другие могут стать потенциальными жертвами?

Т.Н. - Да, злоумышленники, спекулируя на чувствах людей, надеясь на доверчивость граждан, обещая золотые горы, представляются сотрудниками банков или государственных организаций, чтобы в конечном счете выманить деньги у этих людей. В последнее время появилось множество схем, используемых мошенниками.

С.Н. - Расскажите, что это за схемы? Возможно, кому-то несколько примеров таких схем и несколько простых правил безопасности помогут сохранить свои сбережения и, конечно, нервы.

Т.Н. - В последнее время получила распространение такая мошенническая схема. Простые граждане, особенно люди старшего поколения воспитаны на доверии к уполномоченным лицам. И если в телефонном разговоре к ним обращаются адвокат, судебный исполнитель и даже сотрудник Банка России, как не поверить такому должностному лицу, ведь он хочет помочь получить причитающиеся деньги, например, это может быть компенсация за ранее приобретенные товары или оказанные услуги. В подобной схеме для убедительности в разговоре могут упоминаться адреса Банка России (Москва, ул. Неглинная, 12), фамилии из официального списка коллегии адвокатов города или края. Злоумышленники даже могут направить потенциальным жертвам копии якобы своих паспортов, служебных удостоверений, судебных решений, исполнительных листов и других документов.

Недавно в приёмную начальника Дальневосточного главного управления Банка России позвонила пенсионерка из Владивостока. Она рассказала, что супругу, также пенсионеру, позвонили из Центрального аппарата Банка России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]