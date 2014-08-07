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«Волонтёры Владивостока - одни из самых активных в России». Интервью

«Волонтёры Владивостока - одни из самых активных в России». Интервью

2018-ый объявлен в России Годом добровольца и волонтёра. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В этой связи во Владивостоке запланирован ряд мероприятий, посвящённых развитию добровольческого движения. Неравнодушные школьники и студенты приморской столицы не только участвуют в крупных мероприятиях федерального, регионального, городского масштаба; но и ежедневно помогают своим сверстникам и пожилым людям. О работе волонтёров в эфире «Радио России. Приморье» Егору Коваленко рассказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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