«Волонтёры Владивостока - одни из самых активных в России». Интервью

2018-ый объявлен в России Годом добровольца и волонтёра. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В этой связи во Владивостоке запланирован ряд мероприятий, посвящённых развитию добровольческого движения. Неравнодушные школьники и студенты приморской столицы не только участвуют в крупных мероприятиях федерального, регионального, городского масштаба; но и ежедневно помогают своим сверстникам и пожилым людям. О работе волонтёров в эфире «Радио России. Приморье» Егору Коваленко рассказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]