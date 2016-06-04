Мертвая и живая вода бухты Золотой Рог

К.Р. - Владимир Александрович, что подразумевает программа очистки бухты?

В.Р. - Она была обозначена правительством, в частности Ю.П. Трутневым. Наш океанологический институт самый комплексный и мы взялись за исполнение вместе с ДВФУ. Программа предполагает исследование бухты с помощью робототехники, отбор проб воды. Были проведены очень комплексные исследования. Сейчас необходимо разработать подходы: мониторинг бухты и план мероприятий по очистке.

К.Р. - Экологические рейды называют главным источником загрязнения реку Объяснения.

В.Р. - Да, действительно. Дело в том, что в начале она достаточно чистая. Но пока она течет до Золотого Рога, в нее втекает много канализационных стоков. И уже в устье она превращается в большую канаву.

К.Р. - 157 лет бухте Золотой Рог, а исследовательские работы были проведены впервые. Почему?

В.Р. - Это порт. Исследования никто толком не проводил - только по принуждению. Даже нам нигде толком исследовать не удалось, потому что стоят корабли, ну, кто ж позволит, чтобы там под кораблем водолазы лазили?

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]