Мертвая и живая вода бухты Золотой Рог
К.Р. - Владимир Александрович, что подразумевает программа очистки бухты?
В.Р. - Она была обозначена правительством, в частности Ю.П. Трутневым. Наш океанологический институт самый комплексный и мы взялись за исполнение вместе с ДВФУ. Программа предполагает исследование бухты с помощью робототехники, отбор проб воды. Были проведены очень комплексные исследования. Сейчас необходимо разработать подходы: мониторинг бухты и план мероприятий по очистке.
К.Р. - Экологические рейды называют главным источником загрязнения реку Объяснения.
В.Р. - Да, действительно. Дело в том, что в начале она достаточно чистая. Но пока она течет до Золотого Рога, в нее втекает много канализационных стоков. И уже в устье она превращается в большую канаву.
К.Р. - 157 лет бухте Золотой Рог, а исследовательские работы были проведены впервые. Почему?
В.Р. - Это порт. Исследования никто толком не проводил - только по принуждению. Даже нам нигде толком исследовать не удалось, потому что стоят корабли, ну, кто ж позволит, чтобы там под кораблем водолазы лазили?
Продолжение в аудиоверсии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
15.06.2017 Ученые ДВФУ обнаружили на дне бухты Золотой Рог во Владивостоке семь затонувших судов
-
24.05.2017 На дне бухте Золотой Рог притаилась опасная экологическая "бомба"
-
23.05.2017 Во Владивостоке ученые ищут способы спасения бухты Золотой Рог
-
28.04.2017 Во Владивостоке начали работы по очистке бухты Золотой Рог
-
19.04.2017 Программу по очистке бухты Золотой Рог разрабатывают в Приморье
-
04.06.2016 Акваторию бухты Золотой Рог во Владивостоке очистили от мусора в ходе субботника
Добавить комментарий