"Не лезьте к тигру!" -эксперт о конфликтных ситуация с полосатым хищником в Приморье

В Приморье сотрудники охотнадзора занимаются разрешением сразу нескольких ситуаций, связанных с амурским тигром. Только в январе было зафиксировано три конфликтных истории на территории нашего края и две — в Хабаровском, одна из которых, в поселке Солонцовый, разрешилась 29 января отловом истощенной тигрицы. Сейчас краевой департамент охотнадзора отслеживает и тигра возле села Алексей-Никольское в Уссурийском районе. Продолжают расследовать ситуацию, которая произошла 28 января в тайге в окрестностях села Щербаковка. В результате конфликта охотник, который, с его слов, проверял капканы, получил серьёзные травмы, он находится в больнице в состоянии средней тяжести, а тигр погиб. Более подробно об этих случаях нашей радиостанции «Вести ФМ: Владивосток» рассказал руководитель отдела по редким видам Амурского филиала WWF России Павел Фоменко.

Беседовала Кристина Радченко

К.Р. - Почему прослеживается такая активность хищников?

П.Фоменко — Никакой активности. Просто есть несколько проблемных точек. Это Владимиро-Алексеевское, там сейчас работает группа - тигр приходит, и время от времени таскает собачек — это нормально. Была проблема в пос. Солонцовый - старая тигрица сейчас помещена в реабилитационный центр «Алексеевка». Сейчас у нас есть информация, что в Лазовском районе тигр утащил сельскохозяйственное животное, сейчас там также работает группа. И эпизод в Ольге — нападение тигра на человека. Но это абсолютно криминальная история. На следующей неделе назначена специальная экспертиза тигра. Повторюсь, ситуация в норме.

К.Р — Павел Васильевич, что касается случая в пос.Ольга, есть алгоритм действий для человека при виде хищника?

П.Фоменко — Конечно. Не лезьте к тигру. Вот, в данном случае, как в пос.Ольга — просто не трогайте тигра!

К.Р. - Не могу не спросить о ситуации в пос.Солонцовый, там тигрица словно попросила о помощи..

П.Фоменко — Вы знаете, удивительность этой истории и особые краски придают люди. Я смотрю на ситуацию банальней — она пришла что-нибудь сожрать, и легла там, где ей удобно.



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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]