Так есть ли туннель на Русский остров?
Владивосток — город воинской славы. Главное историческое сооружения Приморской столицы, Владивостокская крепость, которая находится на некогда закрытом и недоступном острове Русском. О тайнах военных объектов, подземелий, а также о подводном туннеле на остров Русский слушателям Радио России: Приморье рассказал Артур Романенко - руководитель Владивостокского диггер-клуба.
Беседовала Виктория Фоменко
В.Ф. - Какая главная цель экскурсий?
А.Р. - У каждого объекта есть своя история. И мы стараемся эту историю интересно показать.
В.Ф. - Кто чаще всего посещает экскурсии?
А.Р. - Приезжает много иностранцев. Конечно, приятнее всего работать с детьми. Мы стараемся заложить базовый фундамент правильного отношения к своему государству.
В.Ф. - У нас есть миф о том, что существует подводный туннель на остров Русский. Откуда по вашему мнению появилась эта информация и на сколько она правдива?
А.Р. - У нас большие подземелья сложно строить. Есть такое слово «целесообразность». Зачем туннель на остров Русский?
Продолжение в аудиоверсии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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