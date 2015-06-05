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Так есть ли туннель на Русский остров?

Так есть ли туннель на Русский остров?

Владивосток — город воинской славы. Главное историческое сооружения Приморской столицы, Владивостокская крепость, которая находится на некогда закрытом и недоступном острове Русском. О тайнах военных объектов, подземелий, а также о подводном туннеле на остров Русский  слушателям Радио России: Приморье рассказал Артур Романенко - руководитель Владивостокского диггер-клуба.

Беседовала Виктория Фоменко

В.Ф. - Какая главная цель экскурсий?

А.Р. - У каждого объекта есть своя история. И мы стараемся эту историю интересно показать.

В.Ф. - Кто чаще всего посещает экскурсии?

А.Р. - Приезжает много иностранцев. Конечно, приятнее всего работать с детьми. Мы стараемся заложить базовый фундамент правильного отношения к своему государству.

В.Ф. - У нас есть миф о том, что существует подводный туннель на остров Русский. Откуда по вашему мнению появилась эта информация и на сколько она правдива?

А.Р. - У нас большие подземелья сложно строить. Есть такое слово «целесообразность». Зачем туннель на остров Русский?

 
Продолжение в аудиоверсии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 2

  • мэр где дороги / Сегодня, 13:41
    № 2  
     

    ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту

    [ Цитировать ]

  • Иванов Сергей Парфирьевич / Сегодня, 11:26
    № 1  
     

    Мы стараемся заложить базовый фундамент правильного отношения к своему государству. И 210 членов списка Трампа могут это подтвердить.

    [ Цитировать ]

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