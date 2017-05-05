Новости Радиопрограммы Музыкальный проект "Ледокол"

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"Fingerstyle - это образ мышления": концерт в программе "Ледокол"

Всё большую популярность во Владивостоке приобретают мастер-классы по фингерстайлу и концерты, где демонстрируется эта техника.

Fingerstyle - обобщённое название современных техник игры на акустической гитаре, благодаря которым один инструмент звучит полноценно и самодостаточно (включая басовую линию, аккомпанемент и мелодию) и выполняет роль целого ансамбля.

Возможности этой техники в прямом эфире «Радио России. Приморье» продемонстрировали Александр Дьяченко, Евгений Черёмухин и Борис Маркин.

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/

https://vk.com/radioledokol

https://soundcloud.com/radioledokol

https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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