Почем младенец для государства?! - обсуждаем инициативы законодателей

Стоит ли продавать младенцев государству? - обсуждаем инициативы законодателей

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Сенатор Антон Беляков, внёс в Госдуму законопроект, согласно которому совместное проживание мужчины и женщины более пяти лет или наличие общего ребёнка можно признать «фактическими брачными отношениями».



Депутат Александр Шерин внес в Госдуму законопроект о денежном поощрении женщин, которые, отказавшись от аборта, родят живого ребенка и отдадут его на воспитание государству.

В гостях на Радио России:Приморье политологи Наталья и Юрий Коломейцевы. Ведущий передачи Сергей Нелюбин.



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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]