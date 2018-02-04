Почем младенец для государства?! - обсуждаем инициативы законодателей
Стоит ли продавать младенцев государству? - обсуждаем инициативы законодателей
Темы для разговора:
Сенатор Антон Беляков, внёс в Госдуму законопроект, согласно которому совместное проживание мужчины и женщины более пяти лет или наличие общего ребёнка можно признать «фактическими брачными отношениями».
Депутат Александр Шерин внес в Госдуму законопроект о денежном поощрении женщин, которые, отказавшись от аборта, родят живого ребенка и отдадут его на воспитание государству.
В гостях на Радио России:Приморье политологи Наталья и Юрий Коломейцевы. Ведущий передачи Сергей Нелюбин.
Запись прямого эфира
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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