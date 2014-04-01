- Я "Чтиву" не отец, а добрый отчим, - организаторы поэтического проекта Андрей Вороной и Юлиана Тихонова на "Радио России:Приморье"

Поговорим о поэзии? В этом выпуске программы «Диалоги о культуре» мы обсуждали уникальный литературно-художественный проект "Чтиво". Гости студии: Андрей Вороной и Юлиана Тихонова.

Беседовала Кристина Радченко.

К.Р. - Интересно узнать о судьбе проекта «Чтиво»

А.В. - «Чтиво» не мое детище — я добрый отчим. Проект придумала Татьяна Липатова весной 2003 года. Я тогда даже не участвовал в мероприятии.

К.Р. - Проект работает по принципу равенства?

А.В. - Равенство в принципе не предполагается там, где есть творческая атмосфера. Я сознательно соблюдаю иллюзию демократии. Поэты не мои подчиненные, они имеют право просто не прийти.

К.Р. - Владивосток развивается, и принимает множество гостей. А у вас на проекте присутствуют иностранцы?

Ю.Т. - На юбилее проекта к нам приходили гости из Лондона, им понравилось. Они не понимали, что звучит, но признались, что почувствовали в этом что-то хорошее.



Продолжение в аудиоверсии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]