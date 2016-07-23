"Догхантеры - люди с больной психикой, склонные к убийству", - Ксения Олейникова, руководитель фонда "Друг"
Гость студии: Ксения Олейникова — руководитель общественного фонда защиты животных «Друг», на волнах «радио России Приморье» рассказала о том, на каких условиях можно взять питомца из приюта, что делать с бездомными животными, и кто же такие догхантеры.
Беседовала Кристина Радченко
К.Р. - Ксения, расскажите о фонде «Друг»
К.О. - Изначально фонд создала бывший директор Галина Гавриловна. Основная идея фонда — помощь бездомным животным, их стерилизация и отдача в хорошие руки. Но сейчас мы вынуждены помогать отказникам, и помогать в основном брошенным животным.
К.Р. - Какие условия нужно соблюсти, чтобы взять себе питомца из фонда?
К.О. - Животные передаются по договору. Он составлен на основании нашего опыта, и зачастую, негативного. Люди порой обижаются, что у нас слишком жесткие критерии, но мы не имеем права на ошибку.
К.Р. - Последнее время набирает популярность движение догхантеров
К.О. - Это психически нездоровые люди. От них уже пострадало много домашних животных. Зачистка идет далеко не выборочная. Даже много наших питомцев погибли именно от действий догхантеров.
Продолжение в аудиоверсии
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
16.01.2018 Кто во Владивостоке спасает братьев наших меньших
-
06.01.2018 Двое подростков украли копилку фонда помощи бездомным животным в Уссурийске
-
25.08.2017 В Приморье построят центр помощи бездомным животным
-
07.07.2017 Во Владивостоке зоозащитники хотят построить центр для бездомных животных
-
31.10.2016 Сотни свечей зажгут в Приморье в память о погибших в Хабаровске животных
-
23.07.2016 15 предпринимателей Приморья смогли получить поручительство Гарантийного фонда со скидкой
Добавить комментарий