Новости Вести FM Радиопрограммы

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:38
  0

"Догхантеры - люди с больной психикой, склонные к убийству", - Ксения Олейникова, руководитель фонда "Друг"

Гость студии: Ксения Олейникова — руководитель общественного фонда защиты животных «Друг», на волнах «радио России Приморье» рассказала о том, на каких условиях можно взять питомца из приюта, что делать с бездомными животными, и кто же такие догхантеры.

Беседовала Кристина Радченко

К.Р. - Ксения, расскажите о фонде «Друг»

К.О. - Изначально фонд создала бывший директор Галина Гавриловна. Основная идея фонда — помощь бездомным животным, их стерилизация и отдача в хорошие руки. Но сейчас мы вынуждены помогать отказникам, и помогать в основном брошенным животным.

К.Р. - Какие условия нужно соблюсти, чтобы взять себе питомца из фонда?

К.О. - Животные передаются по договору. Он составлен на основании нашего опыта, и зачастую, негативного. Люди порой обижаются, что у нас слишком жесткие критерии, но мы не имеем права на ошибку.

К.Р. - Последнее время набирает популярность движение догхантеров

К.О. - Это психически нездоровые люди. От них уже пострадало много домашних животных. Зачистка идет далеко не выборочная. Даже много наших питомцев погибли именно от действий догхантеров.

 
Продолжение в аудиоверсии

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря