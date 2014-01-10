"Не бойтесь рожать!": всё о демографических выплатах в Приморье
С первого января 2018 года в России появилась новая демографическая выплата. Речь идёт о пособии на первого ребенка, которое предоставляется некоторым категориям семей.
Кроме того, дополнена программа федерального материнского капитала, который выплачивается при рождении второго малыша:
- возможность вступления в программу продлена до 31 декабря 2021 года;
- снят трёхлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на дошкольное образование детей;
- появилась возможность оформления ежемесячных выплат из средств материнского капитала.
Кто имеет право на оформление пособия при рождении первого ребёнка? Куда и по какой конкретно демографической выплате нужно обращаться? Об этом в эфире "Радио России. Приморье" Егору Коваленко рассказали заместитель начальника департамента труда и социального развития края Наталья Лунь и заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по ПК Галина Никитченко.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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