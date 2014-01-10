Новости Вести FM Радиопрограммы

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:56
  1

"Не бойтесь рожать!": всё о демографических выплатах в Приморье

С первого января 2018 года в России появилась новая демографическая выплата. Речь идёт о пособии на первого ребенка, которое предоставляется некоторым категориям семей.

Кроме того, дополнена программа федерального материнского капитала, который выплачивается при рождении второго малыша:

  • возможность вступления в программу продлена до 31 декабря 2021 года;
  • снят трёхлетний мораторий на распоряжение материнским капиталом на дошкольное образование детей;
  • появилась возможность оформления ежемесячных выплат из средств материнского капитала.

 
Кто имеет право на оформление пособия при рождении первого ребёнка? Куда и по какой конкретно демографической выплате нужно обращаться? Об этом в эфире "Радио России. Приморье" Егору Коваленко рассказали заместитель начальника департамента труда и социального развития края Наталья Лунь и заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по ПК Галина Никитченко.

 

Аудиоверсия

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря