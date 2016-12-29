Анонимный алкоголик: «Я могу смотреть вам в глаза». Заявление в радиоэфире

Содружество «Анонимные алкоголики» города Владивостока отмечает юбилей — 25 лет. В гостях на «Радио России Приморье» — анонимные алкоголики Наталья и Александр. В интервью журналисту Юлии Бояшовой они откровенно рассказывают о своих непростых отношениях с алкоголем. Почему алкоголики всегда стремятся найти повод, чтобы выпить и бесконечно оправдывают свое пьянство? Действительно ли для того, чтобы начать выздоравливать, нужно опуститься на самое дно? И что тяжелее всего в борьбе с алкоголизмом?



- Кого считать алкоголиком? Как определить, что тебе самому нужна помощь или помощь необходима близкому человеку?

(Наталья) - На самом деле, мы не ставим диагнозов и каждый сам определяет для себя, на сколько его потребление отличается. Мой путь потребления алкоголя начался достаточно рано. Контроля в потреблении у меня никогда не было. Поэтому сегодня я склонна думать, что родилась без тормозов. Мне всегда было мало. Просто по молодости хватало сил более быстро выходить из этих состояний, возвращаться на работу и как-то удерживаться. Но я взрослела и сил становилось намного меньше и начинались потери. Эти потери были уже серьезными. Терялись друзья, отношения. И вот эта боль становилась невыносимой...

Продолжение разговора в аудио-интервью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]