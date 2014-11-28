"Важно просто любить то, что ты делаешь" – Александр Вовненко о проекте "Музыкальный вернисаж"
Приморская государственная картинная галерея открывает второй сезон просветительского клуба «Музыкальный вернисаж». Подробнее о том, что из себя представляет проект и чего ожидать гостям учреждения, мы поговорили с автором и ведущим «Музыкального вернисажа» Александром Вовненко.
Гость студии: Александр Вовненко
Беседовала: Кристина Радченко
К.Р. - Как возник проект «Музыкальный вернисаж»?
А.В. - Возник в стенах картинной галереи меньше года назад. Мы придумывали его вместе с директором учреждения Аленой Доценко. Потому что сегодня галерея — одно из ведущих учреждений культуры, которое работает в различных форматах. И нам подумалось, что может быть нашим гостям было бы интересно узнать не только о живописи, но и увидеть взаимосвязь между живописью и музыкой. Тем более вы знаете, что вернисажи — настоящий праздник в жизни музея.
К.Р. — Владивосток — привлекательный город для туристов. В проекте происходит ассимиляция русской и азиатской культуры?
А.В. - Есть ситуация просветительства. Все должно быть «step by step», нельзя читать «Воину и мир» не зная букваря.
К.Р. - Как вы видите развитие клуба далее?
А.В. - Очень приятно когда приходят молодые люди и семьи с детьми. Сейчас эпоха «Non-fiction», все постоянно чему-то учатся. Важно даже не расширять количество, важнее говорить о качестве.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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