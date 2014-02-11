"Безвизовый режим с Южной Кореей увеличил число обращений" - МИД РФ во Владивостоке

10 февраля в России отметили День дипломатического работника.

В гостях на Радио России:Приморье — третий секретарь представительства Министерства иностранных дел РФ во Владивостоке Виктория Громова и атташе Алексей Щетинин.

Беседовал Сергей Нелюбин

С.Н. Представительство МИД во Владивостоке одно из старейших в России, как вы отмечаете свой День здесь в Приморье

В.Г. В этом году нашему представительству исполняется 95 лет. Срок уже большой к этому времени сложилась определенная история, традиция... Что касается Всероссийского праздника, то мы не входим за рамки общепринятого в самом министерстве: мы устраиваем прием для консульского корпуса, для представителей федеральных органов власти, ну и конечно проводим ряд подготовительных мероприятий в рамках информационно-разъяснительной деятельности представительства, потому что праздник достаточно молодой и не все даже знают, что такой праздник у нас в стране есть.

А.Щ. Да, такие приемы у нас уже стали доброй традицией, ну и просто поздравлять друг-друга внутри нашей системы; поздравлять загран-точки, оттуда нам шлю тоже поздравления и пожелания. Звонят, пишут в соцсетях, такое дружеское общение.

Известно, что представительство во Владивостоке было организовано в 1923 году. А до этого, что здесь было, какая история того...



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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]