«Вину браконьеров доказывать сложно» — директор Департамента охотнадзора Дмитрий Панкратов
В гостях на «Радио России Приморье» директор Департамента охотнадзора Приморского края Дмитрий Панкратов. Журналисту Юлии Бояшовой он рассказывает о борьбе с браконьерством в Приморье и о том, как порой непросто доказать факт незаконной охоты. Речь также идет о нападениях браконьеров на инспекторов охотнадзора и о участившихся встречах приморцев с полосатыми кошками. Вы узнаете, кто на самом деле стал виновником конфликта тигра и охотника в Ольгинском районе, и детали расследования ситуации с тигрицей, воровавшей собак в селе Алексей-Никольское.
- Дмитрий Васильевич, расскажите об основных направлениях работы Департамента охотнадзора?
- Основные направления департамента — это контрольно-надзорные функции, контроль за объектами животного мира, контроль и надзор за охраной охотничьих ресурсов и экологический контроль в части охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения, заказников и парков.
- Есть ли в вашей работе специфика, характерная именно для Приморского края?
- Особенностью является то, что Приморский край — это территория, которая очень богата видами животных, которые внесены в Красную книгу Российской Федерации, Международную и Красную Книгу Приморского края. Это, конечно, специфика очень интересная и накладывает отпечаток в том числе и на нашу работу.
- С какими сложностями вам приходится сталкиваться?
- Сложностей хватает. У нас территория инфраструктурно не развита. То есть, отсутствие дорог, особенно в северных районах, мало населения, приходится инспекторам преодолевать большие расстояния, работать в ночное время... Есть особенности вот такие.
- На днях появилась информация о том, что приказ, утвержденный главой Минприроды России Сергеем Донским, вносит существенные изменения в методику начисления вреда, причиненного охотничьим ресурсам браконьерами. На сколько теперь дороже станет незаконная охота?
Продолжение в аудиоверсии интервью.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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