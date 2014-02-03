«Вину браконьеров доказывать сложно» — директор Департамента охотнадзора Дмитрий Панкратов

В гостях на «Радио России Приморье» директор Департамента охотнадзора Приморского края Дмитрий Панкратов. Журналисту Юлии Бояшовой он рассказывает о борьбе с браконьерством в Приморье и о том, как порой непросто доказать факт незаконной охоты. Речь также идет о нападениях браконьеров на инспекторов охотнадзора и о участившихся встречах приморцев с полосатыми кошками. Вы узнаете, кто на самом деле стал виновником конфликта тигра и охотника в Ольгинском районе, и детали расследования ситуации с тигрицей, воровавшей собак в селе Алексей-Никольское.

- Дмитрий Васильевич, расскажите об основных направлениях работы Департамента охотнадзора?

- Основные направления департамента — это контрольно-надзорные функции, контроль за объектами животного мира, контроль и надзор за охраной охотничьих ресурсов и экологический контроль в части охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения, заказников и парков.

- Есть ли в вашей работе специфика, характерная именно для Приморского края?

- Особенностью является то, что Приморский край — это территория, которая очень богата видами животных, которые внесены в Красную книгу Российской Федерации, Международную и Красную Книгу Приморского края. Это, конечно, специфика очень интересная и накладывает отпечаток в том числе и на нашу работу.

- С какими сложностями вам приходится сталкиваться?

- Сложностей хватает. У нас территория инфраструктурно не развита. То есть, отсутствие дорог, особенно в северных районах, мало населения, приходится инспекторам преодолевать большие расстояния, работать в ночное время... Есть особенности вот такие.

- На днях появилась информация о том, что приказ, утвержденный главой Минприроды России Сергеем Донским, вносит существенные изменения в методику начисления вреда, причиненного охотничьим ресурсам браконьерами. На сколько теперь дороже станет незаконная охота?

Продолжение в аудиоверсии интервью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]