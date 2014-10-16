"Для сознания чем проще, тем лучше" - Глеб Телешов о своей новой фотовыставке

С 21 февраля по 17 марта галерея Арка представит новый проект фотографа Глеба Телешова «Выше уровня моря». Это двенадцатая персональная выставка известного владивостокского автора. Работая над альпийской серией, Глеб Телешов создал ряд фотопейзажей. На волнах радиостанции «радио России Приморье» мы поговорили с художником о том, что вдохновило его на эту выставку.

Гость студии: Глеб Телешов

Беседовала: Кристина Радченко

К.Р. - Как родилась фотовыставка?

Г.Т. - Конкретно эта экспозиция в галерее «Арка», появилась благодаря владелице этой галереи Вере Глазковой. Мы просто обсуждали будет ли у меня выставка в том году и что можно сделать. Уже много лет я езжу на север Италии, это прекрасное место. И там же одни из самых красивых Альп, Доломитовые, когда солнце садится, они становятся красными.

К.Р. - Но несмотря на эту их особенность, Вы запечатлели Альпы черно-белыми

Г.Т. - Я начинал заниматься фотографией, когда цвет был недоступен, да и классическая фотография изначально всегда черная-белая. Я к этому так привык, что не хочется уже ничего другого. Да и для сознания чем проще, тем лучше.

К.Р. - Несмотря на регулярные перемещения, поездки, ваше постоянное место жительства Владивосток

Г.Т. - Здесь есть визуальная перспектива. Я просыпаюсь, смотрю в окно, вижу горизонт, солнце, море. И ничего лучше я последнее время не нахожу.



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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]