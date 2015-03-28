Новости Вести FM Радиопрограммы

QR Код этой страницы
Вчера, 15:02
  0

"Олимпиада — это святое". Во Владивостоке прошел мастер-класс режиссера фильма "Лёд"

Во Владивостоке прошел мастер-класс режиссера фильма «Лёд» Олега Трофима. Вместе с командой он приезжал в приморскую столицу, чтобы выбрать натуру для съемок своего нового проекта – многосерийного художественного фильма. На мероприятии режиссер рассказал о работе с актерами и командой, поделится приемами и методами режиссёрской работы. Подробности в программе «Диалоги о культуре».

К.Р. - Куда расти после такого успешного старта?

О.Т. - Первый раз попробовал и больше уже не хочется расставаться с кино. Это удивительный мир, и хочется теперь заниматься этим постоянно.

К.Р. - Насколько Владивосток перспективный город в кинематографическом плане?

О.Т. - Мне кажется очень даже перспективный, и Фонд кино занимается развитием этих перспектив. Плюс ко всему, у вас удивительная природа, особенная. Интересная архитектура. Конечно, есть много вещей которые разрушаются, хочется их видеть в более собранном виде. Плюс ваш порт, рассветы и закаты. Мосты как визитная карточка. Нужен только энтузиазм и люди.

К.Р. - А что пожелаете молодых приморским режиссерам?

О.Т. - Снимайте свое. Разумеется, ищите способы заработать своим делом, но находите свой почерк. Ищите свой язык, свой стиль. Именно он потом будет цениться. Не умение снимать автомобили и йогурты, а то как вы снимаете автомобили и йогурты.

Фильм «Лёд» стал первым полнометражным фильмом режиссера Олега Трофима. Ранее он снял несколько десятков музыкальных клипов и рекламных роликов для крупных мировых брендов, тесно сотрудничал с «Black Star inc», «Кастой» и другими музыкантами. Трижды был номинирован на престижную премию Berlin Music Video Awards за режиссуру и монтаж.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря