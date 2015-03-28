"Олимпиада — это святое". Во Владивостоке прошел мастер-класс режиссера фильма "Лёд"

Во Владивостоке прошел мастер-класс режиссера фильма «Лёд» Олега Трофима. Вместе с командой он приезжал в приморскую столицу, чтобы выбрать натуру для съемок своего нового проекта – многосерийного художественного фильма. На мероприятии режиссер рассказал о работе с актерами и командой, поделится приемами и методами режиссёрской работы. Подробности в программе «Диалоги о культуре».

К.Р. - Куда расти после такого успешного старта?

О.Т. - Первый раз попробовал и больше уже не хочется расставаться с кино. Это удивительный мир, и хочется теперь заниматься этим постоянно.

К.Р. - Насколько Владивосток перспективный город в кинематографическом плане?

О.Т. - Мне кажется очень даже перспективный, и Фонд кино занимается развитием этих перспектив. Плюс ко всему, у вас удивительная природа, особенная. Интересная архитектура. Конечно, есть много вещей которые разрушаются, хочется их видеть в более собранном виде. Плюс ваш порт, рассветы и закаты. Мосты как визитная карточка. Нужен только энтузиазм и люди.

К.Р. - А что пожелаете молодых приморским режиссерам?

О.Т. - Снимайте свое. Разумеется, ищите способы заработать своим делом, но находите свой почерк. Ищите свой язык, свой стиль. Именно он потом будет цениться. Не умение снимать автомобили и йогурты, а то как вы снимаете автомобили и йогурты.

Фильм «Лёд» стал первым полнометражным фильмом режиссера Олега Трофима. Ранее он снял несколько десятков музыкальных клипов и рекламных роликов для крупных мировых брендов, тесно сотрудничал с «Black Star inc», «Кастой» и другими музыкантами. Трижды был номинирован на престижную премию Berlin Music Video Awards за режиссуру и монтаж.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]