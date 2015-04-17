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«Дальневосточный аист — индикатор благополучия экосистем» — сотрудник WWF Анна Барма (аудио, фото, видео)

2018-й год объявлен Годом дальневосточного аиста в бассейне реки Амур. Об этой красивой краснокнижной птице в студии «Радио России Приморье» рассказывает координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Анна Барма. В интервью речь идет о сохранении дальневосточного аиста и об основных угрозах для этой птицы. Вы также узнаете, зачем экологи устанавливают для аистов искусственные опоры, о движении «Хранители аистиных гнезд» и о мероприятиях, запланированных на Год аиста.

 
- Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы всегда уделял дальневосточным аистам много внимания. Почему же потребовалось официально этой птице посвятить целый год?

- Вообще учеты дальневосточного аиста проходят раз в 10 лет. Последние учеты проходили 13 лет назад в 2004-м году. По разным причинам, через 10 лет не удалось в 2014 году провести эти учеты и поэтому вот сейчас назрел вопрос и необходимость провести масштабный учет дальневосточного аиста. Тем более, что наши китайские коллеги согласились провести учет вместе с нами и обменяться данными.

- Каковы данные предыдущих учетов — сколько аистов обитает в мире?

- Мировая численность по последним учетам, обозначена, как 3 тысячи особей. Это около 600 пар гнездящихся в России.

- Этого количества птиц достаточно, чтобы понимать, что популяции ничего не угрожает?

- Давайте сравним с европейским аистом. Его численность сегодня более 30 тысяч особей и он является угрожаемым видом, то есть, находящимся под угрозой исчезновения. Дальневосточных аистов всего 3 тысячи особей — это намного меньше. Он отступил от грани исчезновения, потому что численность его начала расти, но все-равно, это очень маленькая цифра.

Продолжение в аудиоверсии интервью.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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