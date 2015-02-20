Неблагоприятные погодные явления ожидаются в ближайшие часы в Приморье
По данным Примгидромета, вечером 3 и ночью 4 марта в проливе Босфор Восточный, у южной кромки припайного льда в Амурском и в бухтах Уссурийского залива под действием южного ветра ожидается частичный взлом припайного льда, в районе Второй речки расхождение трещин.
Как сообщили "Вестям Приморье" в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС, любителям подлёдной рыбалки, а также всем жителям и гостям города рекомендовано не выходить на лёд. Выезд автомашин на лёд категорически запрещен.
Первые инциденты уже зафиксированы недалеко от Владивостока. Как ранее "Вести Приморье" сообщали, что в ночь на 3 марта десятки любителей рыбалки спасались бегством со льда бухты Суходол в Приморье.
Если все-таки Вы или кто-то провалились под лед, что необходимо предпринять:
- не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;
- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;
-по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет Вас под лед;
- попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;
- если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;
- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.
Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед:
- вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 101;
- вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;
- сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;
- пытаясь вытащить пострадавшего подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки, если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом;
- нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;
- за 3–4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство;
- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лед;
- осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;
- доставьте пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение (место);
- окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника).
- передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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