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Вчера, 20:09
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Неблагоприятные погодные явления ожидаются в ближайшие часы в Приморье

Неблагоприятные погодные явления ожидаются в ближайшие часы в Приморье

По данным Примгидромета, вечером 3 и ночью 4 марта в проливе Босфор Восточный, у южной кромки припайного льда в Амурском и в бухтах Уссурийского залива под действием южного ветра ожидается частичный взлом припайного льда, в районе Второй речки расхождение трещин.
Как сообщили "Вестям Приморье" в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС, любителям подлёдной рыбалки, а также всем жителям и гостям города рекомендовано не выходить на лёд. Выезд автомашин на лёд категорически запрещен.

Первые инциденты уже зафиксированы недалеко от Владивостока. Как ранее "Вести Приморье" сообщали, что в ночь на 3 марта десятки любителей рыбалки спасались бегством со льда бухты Суходол в Приморье.

Если все-таки Вы или кто-то провалились под лед, что необходимо предпринять:

- не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;

- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;

-по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет Вас под лед;

- попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;

- если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;

- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед:

- вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 101;

- вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;

- сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;

- пытаясь вытащить пострадавшего подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки, если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом;

- нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;

- за 3–4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство;

- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лед;

- осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;

- доставьте пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение (место);

- окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника).

- передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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