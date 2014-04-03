"Остров мечты" Натальи Якуниной
Вот уже не первый год на охране экологической чистоты островных территорий Приморья стоит проект «Остров мечты». Вместе с куратором проекта — Натальей Якуниной мы обсудили какие мероприятия проводятся волонтерами, с какими трудностями приходится сталкиваться в борьбе за чистоту, и почему так важно вести просветительскую деятельность.
Гость студии: Наталья Якунина
Беседовала: Кристина Радченко
К.Р. - Что представляет из себя проект и какие цели преследует?
Н.Я. - Проект направлен на природоохрану и очищение островов. Мы ежегодно организовываем мероприятия, которые направлены на ликвидацию стихийных свалок и экологическую грамотность общества.
К.Р. - Порой, вы даже туристов привлекаете к решению экологических проблем
Н.Я. - Обычно, мы работаем с туристами с точки зрения просветительской деятельности. Объясняем им, что мусор с островов никто не вывозит. Рассказываем им о проблеме, и просим их сортировать и увозить с собой мусор.
К.Р. - Ваша деятельность, это непросто субботники
Н.Я. - Да, самое масштабное наше мероприятие это волонтерский лагерь, который действует на о.Рейнеке в течение всего августа. Волонтеры проводят просветительскую деятельность, чтобы люди понимали, почему не нужно оставлять мусор.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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