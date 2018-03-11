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Вчера, 18:29
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Два "паровозных" ДТП блокируют въезд во Владивосток (фото)

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Сразу два ДТП на въезде во Владивосток могут серьезно осложнить движение в вечерний воскресный час-пик, когда тысячи горожан возвращаются после длинных выходных домой.

11 марта около 17 часов на участке трассы между Академогородком и Зарей произошло два одинаковых автопроисшествия: в первом случае один за другим столкнулись пять автомобилей, в другом -два. "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на @ДПС контроль 125rus. В районе ДТП образуется автопробка по направлению в город.

Очевидцы советуют автомобилистам пытаться прорваться в город через объездную дорогу Седанка-Патрокл. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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