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"шум | структура | импров" - во Владивостоке завершилась выставка Руслана Мазавина

Выставка проходила в «Артэтаже» в рамках проекта «Артэтаж-монтаж». Отметим, Руслан Мазавин (Земляникин) в большей степени известен как один из ключевых представителей электронной и экспериментальной сцены Владивостока. Особенности импровизации автор внес и в свое визуальное творчество. Мы более подробно поговорили с Русланом о его деятельности, и узнали что его вдохновляет.

Гость студии: Руслан Мазавин

Беседовала: Кристина Радченко

К.Р. - Как от музыки вы перешли к художественным увлечениям?

Р.М. - Я всегда был связан с миром искусства визуального. В одни прекрасный день знакомая куратор из галереи «Артэтаж», сказала — давай сделаем твою выставку. В процессе подготовки у меня сменилось множество замыслов. Сначала это были коллажи, после — глитч-арт и пиксель-арт, а потом я вспомнил, что с детства занимался программированием, и я стал естественным путем что-то генерировать.

К.Р. - Это можно назвать современным искусством?

Р.М. - Мне кажется, этот термин можно применить ко всему, что происходит в мире после 50-х. Современное искусство — это не определение какого-то объекта искусства. Это вообще весь контекст в котором сейчас искусство находится.

К.Р. - Выставку можно назвать отражением вашего музыкального творчества?

Р.М. - Музыка — это такая форма, в которой бесконечное количество возможностей выражения себя. Я какое-то время работал с синтезаторами, а было время когда я играл только на акустических инструментах.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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