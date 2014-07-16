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Обеспечение военнослужащих жильем и нюансы военной жилищной субсидии. Интервью на «Радио России Приморье»

Обеспечение военнослужащих жильем и нюансы военной жилищной субсидии. Интервью на «Радио России Приморье»

В студии «Радио России Приморье» — начальник Первого отдела ФГКУ «Восток-регион-жилье» Александр Байнов. Журналисту Юлии Бояшовой он рассказывает об обеспечении военнослужащих Приморского края жильем и более подробно — о военной жилищной субсидии.

 - Александр Владимирович, ваша организация была создана в 2012 году и занимается обеспечением военнослужащих постоянным и служебным жильем. Сколько человек в Приморском крае были обеспечены квартирами?

- Есть несколько форм обеспечения жильем, они все отражены у нас в Федеральном законе «О статусе военнослужащих». Это обеспечение жилым помещением военнослужащих по договорам соцнайма, либо в собственность бесплатно; предоставление жилищной субсидии на строительство жилого помещения, либо его приобретение; участие в накопительной ипотечной системе и обеспечение уже служебными жилыми помещениями. У нас в настоящее время 928 военнослужащих состоят в очереди на получение жилья. Вопрос в том, много это или мало и как быстро движется эта очередь?

 Продолжение разговора в аудиоверсии интервью.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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