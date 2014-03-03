Айвазовскому и не снилось. Самые большие парусники АТР встретятся в бухте Золотой Рог

Осенью 2018-го года Владивосток ждет уникальное и грандиозное событие, которое обещает стать еще одной визитной карточкой приморской столицы. Уникальное потому что до этого ничего подобного в АТР не происходило. Я говорю о том что в сентябре во Владивостоке состоится парусная регата. Сейчас вы подумали – о чем это он. Что может быть уникального для Владивостока, а тем более уж для азиатско-тихоокеанского региона в парусной регате? А вот может, потому что это не совсем обычная, точнее совсем необычная парусная регата. Это Дальневосточная регата учебных парусников, собственно, в этом тоже заключается грандиозность мероприятия. Для нас не в диковинку встречать и провожать большие парусные суда – учебные фрегаты Паллада и Надежда у же давно стали неотьемлемой частью нашего города. И вот, осенью, точнее в сентябре Владивосток будет встречать целую эскадру таких морских красавцев и красавиц. А чтобы подробнее узнать о предстоящем событии, я пригласил в нашу студию человека, который наверное все знает о парусниках. У нас в студии заместитель исполнительного директора Ассоциации учебных парусников России, менеджер Оргкомитета по проведению мероприятий международной регаты больших парусников Елена Девятова, и мы говорим о "СКФ Дальневосточной регаты учебных парусников 2018" которая пройдет в сентябре.

Беседовал Сергей Нелюбин

С.Н. - Как родилась такая идея, провести здесь во Владивостоке регату больших парусников. Сколько паланируется парусников принять участие в этом мероприятии?

Е.Д. - Отправных точек, чтобы на Дальнем Востоке, в нашем Азиатско-Тихоокеанском регионе, было очень много. Начну с того что, такие парусные бомонды проводятся в мире уже более шестидесяти лет. В Европе они проводились под эгидой международной ассоциации учебных парусных судов, Штаб-квартира которой находится в Англии, в Госпорте. Нужно сказать, что вся Европа ждет эти праздники. потому что они являются не только возможностью увидеть эти корабли, по общаться с теми, кто водит эти корабли, но это имеет еще и огромное международный резонанс. Другой отправной точкой является то, что на сегодняшний день Россия имеет самый большой парусный флот, то есть у нас сейчас шесть "толл-шипов", так называются на английском "высокие корабли", здесь мы диктуем, хотя мир сейчас активно повернулся в сторону парусного флота...

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]