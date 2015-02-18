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"Папа у Васи силен в математике". - Родители приморских выпускников сдавали ЕГЭ

В Приморье начинается досрочный этап государственной итоговой аттестации. Он продлится до 11 апреля, а уже в конце мая стартует основной. Отметим, в этом году итоговую аттестацию в Приморье пройдут более 10 тысяч школьников – это нынешние одиннадцатиклассники и выпускники прошлых лет. Экзамен требует от школьников максимальной концентрации, поэтому Приморье уже во второй раз присоединилось к акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями". Так, родители будущих выпускников на собственном опыте убедились, что волноваться не о чем. Более подробно об акции, и о проведении Единого государственного экзамена мы поговорили с ведущим специалистом отдела по контролю, надзору, лицензированию и аккредитации в сфере образования департамента образования и науки Приморского края Анной Шолоховой, и начальником отдела общего образования Вероникой Цой.

Беседовала: Кристина Радченко

К.Р. - С какой целью инициирована эта акция?

В.Ц. - Акция инициирована Рособрнадзором, родители были рады пройти ЕГЭ «от» и «до», и убедились, что ничего страшного в этом нет.

А.Ш. - Акция проходит по всей РФ уже второй год, и Приморский край традиционно участвует.

К.Р. - Каковы отзывы родителей?

А.Ш. - Основная аудитория — родители будущих выпускников. Их отклик очень положительный, они понимают, что все материалы составлены на том, что проходят в школе.

К.Р. - На экзамен могут прийти только родители будущих выпускников?

А.Ш. - Мы приглашали абсолютно всех желающих посмотреть на экзамен изнутри.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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