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Еще одно избиение детей в приморской школе. Обсуждаем проблему...

Еще одно избиение детей в приморской школе. Обсуждаем проблему...

Что делать если ваш ребёнок подвергается нападкам со стороны сверстников? Или же наоборот часто дерётся в школе? К сожалению, многие подростки считают, что решить конфликтные ситуации можно «на кулаках». Однако мало кто из них задумывается о том, какие правовые последствия могут их ожидать после избиения своих сверстников. Напомним, 4 марта 2018 года случай с избиением произошёл в школе №6 в Артёме. В социальных сетях было опубликовано видео, на котором видно, как несколько несовершеннолетних бьют ногами двух 11-летних школьников. Разобраться подробнее в этом вопросе нам помогла Анна Викторовна Личковаха — уполномоченная по правам ребёнка в Приморском крае.

Беседовала Виктория Фоменко

В.Ф. - Анна Викторовна, насколько известно, в школе №6, в Артёме, этот случай избиения не был секретом, так как в учебном заведении установлены камеры видеонаблюдения. Кто, в первую очередь, и самое главное как должен реагировать на подобные случаи?

А.Л. - Это вопрос к администрации школы. Ведь прежде всего необходимо создавать приемлемые условия для безопасности учащихся в своей школе. Также есть вопросы и к родителям пострадавших детей. Если на теле ребёнка есть следы от побоев, то законные представители просто не могут не обратить на это внимание.

В.Ф. - Какое наказание теперь понесут подростки, родители и администрация школы?

А.Л. - На данный момент проводится расследование, поэтому правовую оценку будут давать уже правоохранительные органы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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