«Владивосток получил беспрецедентную порцию внимания» - Виктор Шалай на Радио России: Приморье (полная версия)
В Москве 19 марта состоялось торжественное подписание Соглашения о сотрудничестве между Государственным историко-культурным музеем-заповедником "Московский Кремль" и Приморским государственным объединенным музеем имени В.К. Арсеньева. Документ о сотрудничестве подписали директор Приморского государственного объединенного музея Виктор Шалай и генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. В рамках соглашения, заключенного на пять лет, Музеи Московского Кремля проведут несколько выставок из собственного собрания на территории Приморского края. Подробнее об этом, и о том, как далее будет развиваться музей Арсеньева мы поговорили с директором учреждения Виктором Шалаем.
Беседовала: Кристина Радченко
К.Р. - Виктор Алексеевич, как прошла встреча с генеральным директором Музеев Московского Кремля Еленой Гагариной?
В.Ш. - Встреча венчала собой короткие, но очень продуктивные переговоры, которые длились до этого. Во-первых, мы должны были договориться об объемах сотрудничества, потому что когда мы говорим о музеях Кремля, мы говорим о главной сокровищнице. Каждый экспонат, который там хранится, особенно ценный, очень дорого стоит, и он не может перемещаться хаотично по разным площадкам. Поэтому, все переговоры «до» касались вопросов стандарта безопасности и объемов страхования.
К.Р. - Что подразумевает соглашение?
В.Ш. - Это дружба в пять шагов на протяжении пяти лет. В течение которых Владивосток должен увидеть значительную часть коллекции Московского Кремля здесь. Мы приурочили первую выставку к ВЭФ. Это «Карта России — Вехи истории». Главный экспонат: вышитая карта земли Российской Империи, подаренная Александру II.
К.Р. - Над каким проектами сейчас работает музей Арсеньева?
В.Ш. - У нас миллион всего. Из самого заметного - это создание новых филиалов. Ближайший, который мы хотим открыть — Дальневосточный литературный музей, или музей литературы русского Востока. Наша коллекция расскажет как развивалась литература на Востоке, имеется в виде и Маньчжурия, и Харбин, и Шанхай. Морской музей в работе, но это проект более масштабный. И если мы сдвинем, то жизнь в городе по-настоящему изменится.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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