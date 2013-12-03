Игрушки с акции памяти о погибших в Кемерово передадут во Владивостокский храм

После акции памяти, организованной жителями Владивостока в память о погибших при пожаре в Кемерове, накануне, 28 марта, у стихийного мемориала остались охапки цветов и игрушек. В связи с этим было принято решение передать игрушки в храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на Бородинской. Подробности нашей радиостанции сообщила директор православной гимназии — Лидия Титова.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]