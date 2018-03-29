Радиопередача "Дачный вопрос" от 29.03.18

Тема: Как выбрать и посадить розу.

Роза – один из самых древних цветов. Согласно исследованиям археологов, первые цветы появились на Земле около 25 млн лет назад, а в культуре существуют уже 5 тысяч лет. Еще до нашей эры их культивировали в Индии и Китае, а их изображение использовали для украшения стен гробниц фараонов. О том, как разобраться в современном многообразии сортов роз, и как грамотно выращивать этот цветок мы поговорили с директором сети магазинов «Зеленый исток» Надежной Шалковниковой.

Гость Студии: Надежда Шалковникова

Беседовала: Кристина Радченко

К.Р. - Надежда, как выбрать розу для своего участка?

Н.Ш. - Разобраться - какую же выбрать для своего любимого участка, довольное сложно. На территории России основные для выращивалия считаются: парковая, чайно-гибридная, флорибунда, миниатюрная, плетистая и почвопокровная группа.

К.Р. - Покупать саженцы розы нужно заранее? Как сохранить их до момента посадки?

Н.Ш. - Сейчас есть возможность приобрести в магазинах саженцы хорошего качества, не передержанные в теплых помещениях. К тому времени, когда их высаживают в грунт, в магазинах как правило уже остаются не очень здоровые кустики или вообще уже нет выбора. Поэтому покупку саженцев осуществляют заранее - конец марта, апрель. Стараться выборать для себя самый лучшие кустики. Для того, чтобы сохранить розы, есть ряд рекомендаций..

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]