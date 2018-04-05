Радиопередача "Дачный вопрос" от 05.04.18
Тема: Уход за садом в апреле. Выбор и посадка саженцев.
В этой программе мы говорим о работах в саду в апреле. К чему нужно приступить в первую очередь и на что обращать внимание при выборе саженца? На эти и другие вопросы ответила эксперт программы — директор сети магазинов «Зеленый исток» Надежда Шалковникова.
Гость Студии: Надежда Шалковникова
Беседовала: Кристина Радченко
К.Р. - Надежда, как ухаживать за садом в апреле?
Н.Ш. - Наш климат очень способствует развитие грибковых заболеваний, важно вовремя сделать обработки. Для предохранения от поражения бактериозом и последующего поражения грибковыми микроорганизмами, делаем обмазку штамба и скелетных ветвей до распускания почек.
К.Р. - Как грамотно выбрать саженцы и когда приступать к посадке?
Н.Ш. - В Приморье лучшее время для посадки плодовых деревьев - весна весь апрель. Крайней срок - середина мая. В апреле саженец до активного распускания листьев - наращивает корневую систему, соответственно, хорошо приживается и подготавливается для будущей зимовки. В мае, с наступлением тепла уже начинают распускаться листья и расти ветви. Приобретайте саженцы в известных проверенных питомниках растений.
Продолжение в аудиоверсии
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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