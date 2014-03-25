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"Мы не прогнозируем проблемы" – МЧС о паводковой обстановке в крае.

На реке Арсеньевка спасателями Приморья ведутся работы по распиловке льда в районе села Яковлевка. Специалисты проводят работы невзрывными способами. Эти силы направлены на то, чтобы минимизировать риск половодья в крае. Однако, синоптики уже дали прогноз и назвали территории, которые могут подвергнуться подтоплению. Какие данные по нынешней ситуации в крае у специалистов МЧС — мы поговорили с заместителем начальника главного управления МЧС России по Приморскому краю Александром Каплуновым.

Гость студии: Александр Каплунов - заместитель начальника главного управления МЧС России по Приморскому краю

Беседовала: Кристина Радченко

 
К.Р. - Ждать ли приморцам половодья, есть такая опасность?

А.К. - В 2018 году прежде всего Приморскому краю характерны риски возникновения ЧС, обусловленных подтоплением населенных пунктов, в большей степени в летне/осенний период, когда в край заходят тайфуны. Что касается весеннего половодья, то по предварительному прогнозу Приморского УГМС вскрытие рек ожидается с третьей декады марта до середины апреля. В настоящее время по данным маршрутной снегосъемки, в центральных и северных районах края снегозапас составляет до 120 процентов от нормы, а в южных районах до 50 процентов. Делаем вывод, что снегозапас не повлечет какие-то проблемы, именно весной.

К.Р. - Т.е. по краю обстановка более менее безопасная?

А.К. - Да, весной мы никаких проблем не ожидаем. Единственное, мартовский обильный снегопад затронул территорию в основном Хасанского муниципального района, и Владивостокского городского округа. На остальной территории края снега не так много. Снегозапас, который приближен к норме, ближе к северным районам - Пожарский, Красноармейский.

К.Р. - Можно сделать вывод, что эти районы в зоне риска?

А.К. - В зоне риска — это сильно сказано. Но есть локальные очаги в реках, где будет выход воды в реках максимум на пойму, без существенного подтопления населенных пунктов.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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