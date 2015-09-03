«Тигров, как золота и бриллиантов, бесконечно много быть не может» — Сергей Арамилев Центр «Амурский тигр»

В студии «Радио России Приморье» — генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев отвечает на вопросы журналиста Юлии Бояшовой о деятельности организации. Из интервью вы узнаете, сколько сегодня в мире амурских тигров и на сколько еще может увеличиться популяция этих краснокнижных кошек. Речь идет о браконьерстве и том стоит ли тиграм из России ходить гулять в Китай. Сергей Арамилев также подробно рассказывает о полосатых хищниках, которые в данный момент находятся в Центре реабилитации в селе Алексеевка — кто из них еще останется на лечении и под наблюдением специалистов, а кто в ближайшее время отправится на волю.

- Сергей Владимирович, в этом году вашей организации исполняется 5 лет. Она была создана в июле 2013 года Русским географическим обществом по инициативе Президента России Владимира Путина. И главная цель Центра «Амурский тигр» — сохранение и увеличение популяции краснокнижных полосатых кошек...

- Основной задачей нашей организации за 5 лет было — объединить усилия, как государственных организаций, так и некоммерческих и общественных в общем направлении. Несмотря на то, что тигры охраняются на Дальнем Востоке уже достаточно давно, какого-то объединяющего начала не было. Нашу организацию не просто назвали «Центр», предполагается, что мы будем той организацией, которая будет объединять все усилия.

- Наверно, главное достижение за это время в том, что тигров не стало меньше. Наоборот, их стало больше...

- Да, этот тезис верен. Но в то же время, своим основным достижением считаем достижение гармонизации людей и тигров. Мы понимаем, что регион у нас растет, экономический рост неизбежен, количество населения будет больше. И основная задача, чтобы государство гарантировало людям безопасность в отношении хищников, а хищникам безопасность в отношении людей...

Продолжение разговора в аудиоверсии интервью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]