"Мы все-таки придумали некую заразную болезнь и очень этим гордимся" - Василий Солкин
5 июня в России отмечался День эколога и по традиции в этот день были подведены итоги ХII Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики "Живая тайга" — 2018. В студии "Радио России Приморье" - председатель оргкомитета этого конкурса, руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Василий Солкин.
Беседовал Сергей Нелюбин
С.Н. - Василий, как ты оцениваешь в целом результаты прошедшего конкурса?
В.С. - В целом конкурс на меня произвел очень позитивное впечатление в отличии от, скажем, предыдущих и сейчас попробую объяснить почему...
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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