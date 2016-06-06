"Мы все-таки придумали некую заразную болезнь и очень этим гордимся" - Василий Солкин

5 июня в России отмечался День эколога и по традиции в этот день были подведены итоги ХII Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики "Живая тайга" — 2018. В студии "Радио России Приморье" - председатель оргкомитета этого конкурса, руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Василий Солкин.

Беседовал Сергей Нелюбин

С.Н. - Василий, как ты оцениваешь в целом результаты прошедшего конкурса?

В.С. - В целом конкурс на меня произвел очень позитивное впечатление в отличии от, скажем, предыдущих и сейчас попробую объяснить почему...

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]