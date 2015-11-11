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Когда говорить о половом воспитании?

Когда говорить о половом воспитании?

Подростковый возраст принято считать самым сложным периодом в жизни ребёнка и его родителей. Когда он начинается? Как найти правильный подход и разрешить конфликты отцов и детей? Как начать беседу о половом воспитании? На эти и другие вопросы отвечают медицинские психологи: Екатерина Миненко и Марина Хекало.  Беседует Виктория Фоменко

В. Ф. - Когда подростковый возраст начинается и когда заканчивается?

М. Х. - Сразу обозначу, что границы подросткового возраста очень расплывчаты. В среднем он начинается в 10-11 лет, а заканчивается в 18 лет.

В. Ф. - Мне кажется, у многих родителей принято приструнить агрессию у ребёнка. Это правильный подход?

М. Х. - Нет, определенно нет. В этот период у подростка меняется жизненная позиция. У него появляется другой взгляд прежде всего на самого себя и на окружающих. В связи с этим появляется отделение и безоговорочный авторитет родителей уходит в прошлое. Однако хочу отметить, что полностью избежать конфликтов не получится. К этому нужно относиться с пониманием...

Продолжение в аудиоверсии интервью.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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