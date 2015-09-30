Поход состоится в любую погоду!
Для участников приморской Лиги ходьбы «Женьшень» движение — это жизнь. О спортивно-оздоровительной организации журналист Виктория Фоменко побеседовала с председателем общественной организации Лига ходьбы «Женьшень» Приморского края, мастером спорта СССР, кандидатом географических наук Владимиром Меновщиковым и участником Лиги ходьбы «Женьшень», заведующей научно-технической библиотекой Татьяной Тушкиной.
В.Ф. - Расскажите, пожалуйста, почему именно «Женьшень»?
Т.Т. - Это наиболее известное название растения. Его знают во всём мире. Первая и основная идея лиги — здоровый образ жизни, здоровье нации. А слово «женьшень» — оно уже, как нарицательное.
В.Ф. - Сколько пройдено маршрутов?
В.М. - Десятки тысяч километров. Наверное, уже два раза вокруг земного шара обошли точно.
В.Ф. - На сколько мне известно, в Лиге ходьбы принимают участие люди любых возрастов и профессий.
В.М. - Если говорить по возрасту — у нас в среднем восемьдесят лет. А самые младшие — это дети, которые ещё даже в школу не ходят. А по поводу профессий могу сказать: интеллигентная прослойка очень велика.
Продолжение разговора слушайте в аудиоверсии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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