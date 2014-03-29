"Нам хочется петь и петь". Народному хору «Дети войны» — 10 лет.

Народный хор «Дети войны» отметил 10-летие. В честь юбилея в Доме офицеров флота во Владивостоке состоялся большой концерт. Подобных коллективов нет больше нигде в России. За эти годы хор, участникам которого от 75-ти лет и больше, подарил 300 концертов жителям Владивостока и Приморского края. О хоре «Дети войны» в студии «Радио России Приморье» рассказывает староста хора Нина Антоновна Палкина.

Беседует журналист Юлия Бояшова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]