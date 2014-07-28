«Он любил море жизни»: интервью о художнике-маринисте Валерии Шиляеве (аудио, фото)

28 июня во Владивостоке в Доме офицеров ТОФ открывается выставка художника-мариниста Валерия Шиляева «Певец волны и славы Дальнего Востока». Ее организует супруга и вдова мастера Светлана Шиляева. Она побывала в гостях на «Радио России Приморье» и рассказала не только о выставке, но и о самом художнике. В чем секрет прозрачного и «мокрого» моря Валерия Шиляева? Как рождались сюжеты его картин на военно-историческую тему и стремился ли художник к точности и достоверности в таких работах? Что вдохновляло Валерия Шиляева? Об этом и многом другом — в интервью. Беседует журналист Юлия Бояшова.

- Светлана Владимировна, в какой момент Валерий Иванович принял решение заняться маринистикой, что стало толчком?

- Конкретно маринистикой, наверно, с приездом его на Дальний Восток в 1982-м году. Когда он вышел из самолета и увидел это огромное синее небо, бескрайние просторы тайги и океана. Тогда он понял, что эти вещи, эти эмоции они просто хотят выплеснуться на холст.

- Море художник писал с натуры?

- Чтобы написать море или научиться его писать, ему пришлось 15 лет посвятить себя флоту. Поэтому сначала это было рыбодобывающий флот, база тралового флота, а затем ДВПМ, где он посетил Юго-Восточную Азию и увидел, что море может быть разным. Наблюдая, запоминая, делая наброски, он научился писать схему моря, а затем ее одухотворил...

Продолжение в аудиоверсии интервью.

Еще больше работ мастера на официальном сайте Валерия Шиляева http://www.shilaev.com

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]