Компьютерная звисимость или увлечение? Когда нужна помощь психотерапевта

Компьютерный мир очень разнообразен. По мнению психологов, когда человек постоянно пользуется Интернетом или играет в игры, у него стираются границы между виртуальным миром и реальной жизнью. Как понять действительно ли человек зависим или же просто увлечён? И когда стоит обращаться за помощью к специалисту? На эти и другие вопросы отвечают медицинские психологи: Валерий Мешков и Наталья Бисекенова. Беседует Виктория Фоменко

В.Ф. - Каковы признаки компьютерной зависимости?

В.М. - Сначала хочу обозначить: психологи работают именно с компьютерной увлеченностью, а не с зависимостью. Поэтому чёткую границу между зависимостью и увлечённостью может провести только психотерапевт или нарколог. Но если четко обозначить, то компьютерная зависимость проявляется в нарушении функционирования личности во всех сферах жизни.

В.Ф. - Как не спутать зависимость и увлечение?

В.М. - Проблема заключается в том, что для диагностирования компьютерной зависимости применяются критерии диагностики алкогольной, наркотической зависимости. Однако, по моему мнению, это не является верным подходом. Кроме того многие психологи оспаривают такие критерии, потому что с таким походом среди геймеров будет 10% зависимых людей. При этом в России по статистике около 48 миллионов геймеров. И даже 8% - это уже огромная цифра.

Продолжение в аудиоверсии интервью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]