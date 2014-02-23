Компьютерная звисимость или увлечение? Когда нужна помощь психотерапевта
Компьютерный мир очень разнообразен. По мнению психологов, когда человек постоянно пользуется Интернетом или играет в игры, у него стираются границы между виртуальным миром и реальной жизнью. Как понять действительно ли человек зависим или же просто увлечён? И когда стоит обращаться за помощью к специалисту? На эти и другие вопросы отвечают медицинские психологи: Валерий Мешков и Наталья Бисекенова. Беседует Виктория Фоменко
В.Ф. - Каковы признаки компьютерной зависимости?
В.М. - Сначала хочу обозначить: психологи работают именно с компьютерной увлеченностью, а не с зависимостью. Поэтому чёткую границу между зависимостью и увлечённостью может провести только психотерапевт или нарколог. Но если четко обозначить, то компьютерная зависимость проявляется в нарушении функционирования личности во всех сферах жизни.
В.Ф. - Как не спутать зависимость и увлечение?
В.М. - Проблема заключается в том, что для диагностирования компьютерной зависимости применяются критерии диагностики алкогольной, наркотической зависимости. Однако, по моему мнению, это не является верным подходом. Кроме того многие психологи оспаривают такие критерии, потому что с таким походом среди геймеров будет 10% зависимых людей. При этом в России по статистике около 48 миллионов геймеров. И даже 8% - это уже огромная цифра.
Продолжение в аудиоверсии интервью.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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