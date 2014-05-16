Члены Содружества «Анонимные алкоголики»: Алкоголизм – семейная болезнь
В студии «Радио России Приморье» члены Содружества «Анонимные алкоголики» и «Содружества родственников и друзей алкоголиков» города Владивостока. На этот раз своими историями делятся не только те, кто болеют алкоголизмом и борются с ним, но и те, кто вынуждены жить рядом с алкоголиками. Почему алкоголизм это семейная болезнь? Возможно ли выздоровление, и с чего оно начинается? Гости студии отвечают на эти и другие вопросы журналиста Юлии Бояшовой.
- Валерия, вы юная девушка. Сколько вам лет?
- Мне 23 года.
- Когда вы начали пить, как это произошло?
- Употреблять я начала рано. Один из случаев был в 12 лет. Мы пошли отмечать окончание 7 класса, я напилась, и меня увезли в больницу, в токсикологию с алкогольным отравлением.
- Обычно, когда бывает очень плохо после алкоголя, люди стараются не пить, избегают этого. А как у вас дальше было?
- Мне поначалу было очень стыдно перед родственниками, перед друзьями с которыми я была, потому что я падала, они меня тащили. Но мне очень понравился эффект, который дал тогда алкоголь. Раскрепощения, веселья, какой-то эйфории. Я запомнила этот эффект и через недолгое время попробовала заново…
Продолжение разговора в аудиоверсии интервью.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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