170 лет в строю: интервью об уникальном журнале «Морской сборник» Минобороны РФ

В студии «Радио России Приморье» – заместитель главного редактора журнала «Морской сборник» Министерства обороны Российской Федерации, капитан 1 ранга запаса Сергей Лукашов.

«Морской сборник» – старейший в мире ежемесячный журнал по военно-морской тематике. В 2018-м году ему исполнилось 170 лет! Первый номер «Морского сборника» вышел в марте 1848-го года. С тех пор ни разу не менялось название журнала и не прерывалось его издание. Впечатляет список фамилий тех, чьи заметки, статьи, литературные произведения и научные работы в разные годы были опубликованы в «Морском сборнике». Это всемирно известные флотоводцы, писатели, ученые, исследователи, изобретатели, кораблестроители. В 1980-м году «Морской сборник» был награжден орденом Красной Звезды. О прошлом и настоящем «Морского сборника», а также о планах на будущее Сергей Лукашов подробно рассказывает журналисту Юлии Бояшовой.

- Сергей Иванович, если не секрет, что привело вас из Москвы в главную базу Тихоокеанского флота?

- Прежде всего, то, что основную свою службу на кораблях я прошел здесь на Тихоокеанском флоте: Владивосток, Советская Гавань, Сахалин, Курилы. И когда я очутился в редакции, то стал негласным куратором флота, потому что здесь все знакомо, все близко, все понятно. И, как правило, 2 раза в год у меня служебная командировка. Я сюда прибываю дополнительно к тому, что здесь работает наш собственный корреспондент Николай Михайлович Литковец. Мы с ним проводим ряд мероприятий, необходимых для журнала, собираем материалы, готовим различные репортажи.

- Я знаю, что вы уже успели побывать на корабле, «Перекоп» посетили?

- Да. Эта командировка как раз в основном вызвана тем, что в начале июня во Владивосток пришел учебный корабль «Перекоп» Балтийского флота. Нынешний учебный поход этого корабля примечателен тем, что по расстоянию это будет даже больше, чем кругосветное плавание. 42 тысячи километров они должны будут пройти за период с 1 марта по 27 сентября. То есть из Кронштадта вышли, 19 марта зашли в Севастополь, там сменили курсантов. Был большой переход через Индийский океан, через основную зону, то есть Зондские острова, Папуа-Новую Гвинею и прочее, а сейчас корабль заходится здесь на 33-м причале...

Продолжение разговора в аудиоверсии интервью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]