Адмирал Константин Сиденко, председатель Владивостокского Морского Собрания. Интервью
Владивосток готовится к празднованию Дня Военно-морского флота. По этому случаю программе "Вести. Приморье" дал интервью адмирал Константин Сиденко. В прошлом — командующий Балтийским и Тихоокеанским флотом, командующий войсками Восточного военного округа. Сейчас — директор ДальРАО и председатель Владивостокского морского собрания. Почему офицеры -тихоокеанцы с особой теплотой относятся к адмиралу Виктору Фёдорову, который командовал Тихоокеанским флотом с 2000 по 2007 год? Чем сегодня занимается Владивостокское морское собрание и как адмирал Сиденко поздравил всех с наступающим днём ВМФ?
Интервью с Константином Сиденко смотрите сегодня, 26 июля в 22.30 на телеканале «Россия 24.Приморье»
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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