Премьера ГТРК "Владивосток". "35 минут о любви..."
Во Всероссийском детском центре "Океан" начинаются торжества по случаю 35 летия со дня официального открытия. В программе - научный семинар по развитию образования, фестиваль вожатских команд "Артек", "Орлёнок", "Океан" и большое праздничное представление. ГТРК "Владивосток" по этому поводу подготовила премьеру фильма "35 минут о любви...", посвященного всем,кто связал свою судьбу с "Океаном". Его показ состоится в субботу,25 августа в 9 часов,на телеканале "Россия 1. Приморье"
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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